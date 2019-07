Incidente sul lavoro, due operai folgorati: uno è grave, ricoverato in Rianimazione

Ancora un incidente sul lavoro in Umbria. Nel pomeriggio di sabato a Umbertide due operai sono rimasti folgorati mentre lavoravano a un quadro elettrico. Feriti due uomini, di 45 e 47 anni. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Immediati i soccorsi. Il 47enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Città di Castello. Il 45enne, invece, in gravi condizioni, è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

I medici, secondo quanto appreso, hanno riscontrato ustioni importanti al volto, alle braccia e al collo. L'uomo è ricoverato nel reparto di Rianimazione.