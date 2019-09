Umbertide, 47enne guida ubriaco: denunciato, patente ritirata e auto sequestrata

Controlli a tappeto e posti di blocco dei carabinieri in tutto l'Alto Tevere. A Umbertide, i militari hanno fermato e controllato uno straniero 47enne, residente a Gubbio, che era alla guida di un’auto. L'alcol test lo ha 'inchiodato': era al volante con un tasso alcolemico superiore a tre volte il limite di legge. Per il 47enne sono scattate la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro dell'auto.

E sempre a Umbertide, i carabinieri di Città di Castello hanno beccato un 22enne al volante con mezzo grammo di marijuana in tasca. Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura di Perugia quale assuntore di stupefacenti.

A Città di Castello, invece, i carabinieri sono intervenuti a seguito di un'incidente tra un'auto e una bici. Il ciclista, rimasto ferito nello schianto, era ubriaco e drogato. Anche per lui è scattata la denuncia.