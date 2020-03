Coronavirus, bollettino Umbertide: 12 persone in isolamento, 4 persone denunciate

“I casi di positività al Covid-19 nel nostro Comune, alle ore 24.00 del 23 marzo, sono quattro": il bilancio porta la firma dell'amministrazione comunale di Umbertide che ha redatto il report quotidiano sui contagi nel comune dell'Altotevere. "Questa mattina, martedì 24 marzo, è arrivata una comunicazione dall’Usl Umbria 1 sui soggetti in sorveglianza sanitaria nel nostro territorio comunale: attualmente sono 12 le persone che devono osservare un periodo di isolamento di 14 giorni” ha scritto il sindaco Luca Carizia.

Per quanto riguarda l’attività della Polizia Locale sul rispetto del divieto per spostamenti ingiustificati sono state controllate 163 persone tra pedoni e conducenti. Quattro le persone denunciate. Complessivamente sono stati controllati 59 esercizi commerciali. Le spese alimentari sono state 25, mentre quelle di farmaci 21: di cui 36 in città e 10 nelle frazioni. Le telefonate pervenute per richieste varie (effettuate da persone con una età da 65 anni in su), sono state dalle 60 alle 70. Si ricorda che il servizio di consegna a domicilio di alimenti e farmaci è attivo tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00 contattando il numero 379 1264613”.