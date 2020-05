Coronavirus, bollettino medico di Umbertide: un nuovo guarito e un contagiato in più

“La task-force regionale ha comunicato la presenza di un nuovo caso di positività al Covid-19 nel Comune di Umbertide". Lo ha annunciato ai cittadini il sindaco Luca Carizia spiegando che il paziente attualmente si trova in isolamento domiciliare. "Le autorità sanitarie ci hanno informato anche di un altro nostro concittadino guarito dal Coronavirus. Gli umbertidesi guariti dal virus diventano così 22, mentre restano tre quelli ancora positivi: uno di loro è ricoverato in ospedale, due sono in isolamento domiciliare”.

