Coronavirus, ad Umbertide i contagi sono 19. "Due nostri concittadini guariti"

Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha diramato il bollettino medico della città aggiornato alle tarda sera di ieri. “Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ci ha dato una bella notizia: due nostri concittadini che si trovavano in isolamento domiciliare sono stati dichiarati guariti dal virus Covid-19":ha affermato il sindaco Luca Carizia. Ad oggi sono diciotto i soggetti positivi al Coronavirus residenti nel Comune di Umbertide, tra i quali due sono ricoverati in strutture sanitarie della nostra regione e sedici sono in isolamento domiciliare (due di questi ultimi sono domiciliati in territori comunali differenti da Umbertide).

