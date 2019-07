In vacanza con la famiglia, cade dalla finestra: è grave un bimbo, trasferito in elisoccorso

Un bimbo, in vacanza in Umbria con la famiglia, è caduto per cause da accertare dalla finestra della struttura dove alloggiava. Il primo soccorso è stato prestato direttamente dai genitori che lo hanno immediatamente trasportato al Pronto Soccorso di Umbertide. Le condizioni del piccolo sono apparse subito molto gravi. E così dopo le prime cure prestate dai medici umbri si è deciso di inviarlo con la massima urgenza all'ospedale di Ancona, dove si trova in un centro specializzato per la neurochirurgia infantile. Il trasporto è avvenuto in elisoccorso. Dopo la tac cerebrale, effettuata nel nosocomio di Umbertide, verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti e ad un consulto con un neurochirurgo. La prognosi è riservata. "La direzione di presidio - si legge in una nota - ringrazia tutti gli operatori sanitari coinvolti per la prontezza dell'intervento effettuato. Inoltre ringrazia per la collaborazione i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e i carabinieri forestali".