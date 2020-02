Umbertide, tre etti e mezzo di hashish nascosti nel camino: 30enne arrestato per spaccio

La scorta di hashish nascosta nel camino di casa. I carabinieri di Umbertide hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 30enne italiano, già noto ai militari per alcuni precedenti. I militari, insospettiti dal viavai da quella abitazione, hanno perquisito la casa.

Un blitz a sorpresa, che ha portato alla luce la scorta di 'fumo': in una intercapedine del camino hanno trovato tre panetti e mezzo di hashish. In casa del 30enne sono stati trovati anche un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 30enne, arrestato, sarà processato per direttissima.