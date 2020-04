Spacciatore catturato dai carabinieri, cocaina seppellita in un campo: arrestato 25enne

La cocaina? Seppellita in un terreno. Ma il viavai per recuperare le scorte ha tradito lo spacciatore. I carabinieri di Città di Castello e di Umbertide hanno dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Perugia a carico di un 25enne di nazionalità albanese.

L'uomo, pregiudicato già noto alle forze dell’ordine in virtù dei suoi pregiudizi penali specifici, è stato colto sul fatto dopo una serie di appostamenti: bloccato mentre recuperava la cocaina da alcuni contenitori nascosti nel terreno a Umbertide. I carabinieri hanno sequestrato 15 grammi di cocaina e 1550 euro in contanti. Il 25enne è stato arrestato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’interrogatorio di garanzia da parte dei Magistrati.

I carabinieri hanno anche ricostruito la rete dei clienti del pusher, che acquistavano droga anche giornalmente. Le dosi di cocaina erano vendute a circa 60/70 euro al grammo.