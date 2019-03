Ruba un'auto e scappa rischiando di provocare un incidente, ladro braccato e arrestato

Guidava a fari spenti e senza patente, bloccato e ammanettato. L'auto? Appena rubata. Qualche giorno fa fli agenti del Commissariato di Città di Castello hanno intercettato un'auto che viaggava a fari spenti a Umbertide, in via Roma, nel cuore della notte.

Una volta bloccato, il conducente è stato identificato. Si tratta di un quarantenne extracomunitario senza fissa dimora di origini marocchine. E senza patente. Secondo la ricostruzione della polizia l'uomo, con svariati precedenti, poco prima aveva rubato l'auto parcheggiata in una via limitrofa. La proprietaria ha confermato il furto e il 40enne è stato arrestato per furto aggravato. Per lui anche una mega multa per guida senza patente.