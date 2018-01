Si allontana da casa e sparisce: giorni d'angoscia per un 17enne

Un biglietto scritto di suo pugno per comunicare alla famiglia di non cercarlo più. Sono giorni d'angoscia per una famiglia di Umbertide, dopo l'allontamanento da casa del giovane figlio di appena 17 anni che dal 5 gennaio non si trova. Si è allontanato a seguito - secondo quanto ricostruito dal sito AtvReport.it -di un banale litigio con la famiglia, uno screzio forse per la scuola, senza dare più notizie di sé. E' stata la mamma a sporgere denuncia al Commissariato di Città di Castello, diretto dal vice questore aggiunto, Lucia Ziliotto, mettendo in moto le ricerche. La notizia della scomparsa è rimbalzata anche sui social; l'appello è che il giovane torni a casa.