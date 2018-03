Ufficialmente espulso da mesi, catturato a spasso per le campagne: cacciato dall'Umbria

Lo hanno catturato mentre si aggirava per le campagne, vicino allo svincolo della E45 a Pantalla. A stanarlo i poliziotti della Stradale, nelle prime ore del 12 marzo. L’uomo, un nordafricano di 38 anni, beccato insieme a un altro, è scappato a piedi per i campi circostanti. Il compagno è riuscito a fuggire, lui no: inseguito e immobilizzato alla rotatoria dell’ospedale di Pantalla.

E, sorpresa: gli accertamenti portano alla luce l’identità dello straniero. Si tratta di un tunisino di anni 38, comunque privo di documenti e con svariati Alias, già destinatario di un provvedimento di espulsione dal Territorio nazionale emesso dal Prefetto di Perugia il 27 ottobre del 2017, con relativo ordine del Questore a lasciare l’Italia, ovviamente non ottemperato.

Segnalato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia e accompagnato immediatamente presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio del Sud Italia per l’espulsione.