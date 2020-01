Balla ubriaco su una panchina alla stazione e aggredisce gli agenti che gli hanno tolto la bottiglia

Balla ubriaco su una panchina della stazione e quando arriva la Polizia aggredisce gli agenti: arrestato e condannato.

Protagonista della vicenda un magrebinio, già conosciuto dalle forze dell’ordine e dalla giustizia per rapina e invasione di terreni, difeso dall’avvocato Andrea Castori, la cui presenza molesta, alla stazione di Santa Maria degli angeli, era stata segnalata alla polizia da alcuni viaggiatori spaventati.

Gli agenti erano arrivati alla stazione e avevano trovato l’uomo con una bottiglia di vodka (mezza vuota) in mano, mentre ballava sul una panchina del primo binario.

I poliziotti si erano avvicinati, avevano parlato con l’uomo ed erano riusciti a farsi consegnare la bottiglia di vodka. Poi lo avevano invitato a scendere e di calmarsi un po’.

A quel punto l’uomo era sceso, ma si era scagliato contro gli agenti, cercando di colpirli. Per i poliziotti era stato facile immobilizzarlo, se non sostenerlo per evitare che cadesse, e portarlo in commissariato con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e multarlo per ubriachezza.

In tribunale l’uomo è stato condannato a 6 mesi e 20 giorni di reclusione e al pagamento delle spese processuali.