Ubriaco, sotto l'effetto di droga e alla guida di notte, addio alla patente per un giovane eugubino

Ubriaco, drogato, neopatentato e alla guida dell’auto di notte. Per il giovane eugubino beccato dalle forze dell’ordine per un controllo la patente rimarrà un miraggio per lungo tempo.

Il giovane, difeso dall’avvocato Luigi Santioni è stato trovato alla guida dell’auto in tutte le condizioni previste come reato o aggravante dal Codice della strada per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto degli stupefacenti. Sanzioni più gravi sono previste nel caso in cui si tratti di un neopatentato e se si trovi alla guida di notte.

Davanti al giudice per le indagini preliminari il caso è stato chiuso con la messa alla prova e lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per un totale di 372 ore. Quanto alla patente la rivedrà tra molto tempo.