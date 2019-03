Ubriaco al bar aggredisce prima i carabinieri e poi la moglie, arrestato

Beve, si ubriaca, aggredisce i carabinieri e la moglie e finisce in carcere.

È quanto accaduto il 5 marzo i carabinieri di Tavernelle sono intervenuti in un bar per un uomo in evidente stato di ubriachezza stava disturbando gli avventori del locale. Giunti sul posto i militari hanno chiamato in soccorso anche i colleghi della Stazione Carabinieri di Panicale.

In un primo momento i Carabinieri sono riusciti a convincere l’ubriaco a tornare presso la propria abitazione, poco distante dal bar, accompagnandolo fino alla porta. Giunti a casa, l’uomo, alla vista della moglie, ha dato in escandescenze, minacciandola e tentando di aggredirla.

I Carabinieri sono riusciti nuovamente a riportarlo alla calma facendolo sedere e bere un bicchiere di acqua, ma il soggetto, pochi istanti dopo, si è appropriato repentinamente di un coltello da cucina e si è scagliato contro la moglie ed i militari. Quest’ultimi con molta destrezza e dopo una breve colluttazione, sono riusciti a disarmare e a bloccare il sessantenne di origine campana, gravato da precedenti di polizia, traendolo in arresto.

Nel corso della colluttazione, l’uomo è riuscito a colpire con calci e pugni i militari in varie parti del corpo che, rimasti feriti, sono dovuti ricorrere alle cure dei medici in quanto hanno riportato contusioni varie agli arti ed al volto e graffi sulle mani che sono state giudicate guaribili dai sanitari con prognosi di 5 giorni.

L’uomo è stato arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.