Ubriaco e senza fissa dimora provoca scompiglio alla biglietteria del Teatro Morlacchi

Ubriaco, senza fissa dimora, con precedenti, ha creato il pianico all'ingresso del Teatro Morlacchi di Perugia prendendo di mira la biglietteria. Nel mirino il personale e alcuni spettatori. Il fatto è avvenuto sabato scorso. Immediato l'intervento dei carabinieri che, però, hanno dovuto faticare non poco per portare in caserma l'ubriaco che ha opposto resistenza. L'uomo ha anche minacciato i militari.. L’arresto, dopo la celebrazione del rito direttissimo svoltosi nella mattinata odierna, è stato convalidato.