Sfugge al posto di blocco, ma gli agenti lo inseguono e lo fermano: addio patente

Ha perfino azzardato una manovra pericolosa, pur di sfuggire al posto di controllo della polizia. Ma alla fine, dopo un breve inseguimento della polizia, è stato fermato e sottoposto all’etilometro. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi in una zona periferica di Perugia; il conducente – un italiano di 34 anni – ha prima effettuato una pericolosa inversione ad U, per poi tentare la fuga.

Peccato che in zona ci fosse un’altra Volante che è riuscita ad intercettare l’auto “sospetta” e a bloccarla. Il 34enne alla guida è stato quindi sottoposto all’alcol test che ha dato esito positivo: per lui è scattato il ritiro della patente di guida e una denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.