Foligno, ubriachi al volante si schiantano con l'auto: due patenti bruciate

Beccati con più alcol che sangue. La polizia municipale di Foligno ha ritirato due patenti e denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza. Entrambe sono state sottoposte all'alcoltest dopo un incidente.



A Scafali, la polizia locale è intervenuta dopo che un’auto era uscita di strada. La conducente, una trentenne folignate, è risultata con un tasso alcolemico cinque volte superiore alla legge. Immediato il ritiro della patente e la denuncia all’autorità giudiziaria. Nella stessa sera, in via Tagliamento, un quarantenne folignate era uscito di strada. Il suo tasso alcolemico era superiore cinque volte al limite di legge. Anche in questo caso, ritiro della patente e denuncia all’autorità giudiziaria.