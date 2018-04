E' a un passo dal coma etilico ma guida lo stesso: fermato e denunciato e auto sequestrata

Ubriachi alla guida fermati dalla polizia nell’ambito di alcuni controlli straordinari sul territorio. In particolare sono stati denunciati per guida sotto effetto d’alcol, un albanese, un ecuadoregno ed un italiano. Il primo è stato rintracciato alla guida della propria auto in zona via del Lavoro dopo che una segnalazione al 113 riferiva di un uomo che suonava insistentemente i citofoni di un condominio e che, poi, si era allontanato in auto. Fermato e controllato, presentava chiari sintomi di alterazione da alcool confermati dagli accertamenti dell’etilometro. L’auto, cointestata alla moglie dello straniero, è stata affidata a lei e per il conducente è scattata la denuncia.

L’ecuadoriano, un giovane di 34 anni, è stato invece fermato in via Fasani a bordo di un’auto con targa italiana, sottoposto all’alcol test riportava un valore di oltre 2 gr/lt, ben oltre la soglia consentita. Denunciato per guida in stato di ebbrezza, il suo veicolo è stato sequestrato.

Infine, la Volante ha fermato un’auto che si aggirava, poco prima delle tre del mattino, in zona Pala Evangelisti. L’auto ha attirato l’attenzione degli agenti perché si aggirava muovendosi a zig-zag all’interno del parcheggio del Palasport. Al volante i poliziotti hanno trovato un italiano del ’66, sottoposto al test, il suo tasso alcolemico è risultato oltre la soglia consentita. Inevitabile, anche per lui, la denuncia.