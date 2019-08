Posti di blocco dei carabinieri, beccati ubriachi al volante: patenti bruciate

Controlli a tappeto dei carabinieri nella zona del lago Trasimeno. Quattro le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza in soli due giorni. I militari della Compagnia di Città della Pieve hanno denunciato un 35enne perugino che a Magione si è schiantato con il furgone. Gli accertamenti in ospedale hanno fatto emergere un tasso alcolemico pari a 1,82. Addio patente.

E non è finita qui. Il 19 agosto, sempre a Magione, i carabinieri hanno fermato e controllato un trentaduenne residente nel milanese alla guida di un'auto. Al ragazzo è stato accertato un tasso alcolemico pari a 1,57. Poco dopo un altro ragazzo poco più che ventenne, rumeno, residente in Città della Pieve, è stato beccato al volante con un tasso alcolemico pari a 1,52.

Il 17 agosto, invece, intorno alle 12, a Castiglione del Lago, i carabinieri hanno sorpreso un 27enne del luogo completamente ubriaco al volante. L’accertamentocon etilometro ha consentito di riscontrare un tasso alcolemico pari a 1,81. Per tutti patente immediatamente ritirata.