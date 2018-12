Strade della movida al setaccio: ubriachi beccati al volante, strage di punti e addio patenti

Sei patenti ritirare in una notte. Continua la lotta al contrasto delle stragi in auto determinati dall’abuso di alcol e droga grazie a controlli di polizia in zone vicino a discoteche e ritrovi notturni. In particolare, nella notte tra sabato e domenica gli agenti di polizia sono scesi in strada per effettuare un controllo nei pressi di un noto locale per giovani. Quattro le pattuglie della polizia stradale impiegate, con l’ausilio del personale specialistico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato e con l’intervento delle unità della Questura di Perugia.

In una notte sono stati controllati 113 veicoli e 113 persone: di queste, sette sono state multate per un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5 gr/l. Per tre di questi conducenti è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Complessivamente sono state ritirate 6 patenti e decurtati in tutto 90 punti.