Posti di blocco per stanare ubriachi e drogati: addio patenti, quattro conducenti denunciati

Strade al setaccio e controlli sul territorio di Spoleto da parte dei carabinieri: il bilancio è stato di quattro persone fermate per guida sotto effetto dell'alcol e patenti ritirate. I conducenti sopresi sono risultati postivi all'alcol test: per loro, oltre al ritiro della patente, è scattata anche una denuncia alla competente autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza.

Durante uno dei posti di blocco eseguiti dai militari sul territorio, è stato denunciato anche un cittadino albanese di 41 anni. Per lui l'accusa è di ricettazione: è stato infatti ritrovato in possesso di un telefono cellulare che era già stato precedentemente rubato. Nel corso dei controlli è stato anche arrestato un 28enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sopreso con oltre cento grammi di marijuana e denunciate altre cinque persone per possesso di sostanze stupefacenti.