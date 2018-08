Follia per strada: ubriaca da record alla guida e con il bimbo in auto, tragedia evitata di un soffio

Poteva finire in tragedia. Fortunatamente gli altri automobilisti sono riusciti a schivare l'auto impazzita. E' successo a Castel del Piano, nella serata di domenica.



La polizia di Perugia è riuscita in poco tempo a fermare la donna di 48 anni, completamente ubriaca al volante e con in auto anche il figlio piccolo di nemmeno sei anni.

La donna, sottoposta alla prova dell’etilometro, è risultata positiva con un valore di oltre i 2,50 g/l , oltre cinque volte più del consentito. In più ha anche minacciato i poliziotti.

La 48enne è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Perugia per guida in stato di ebbrezza e per minacce a pubblico ufficiale. La patente della donna è stata ritirata e inviata alla Prefettura di Perugia per i successivi adempimenti. Il bambino è stato affidato al padre. E’ stata inoltre inviata una segnalazione al Tribunale per i Minorenni.