Città di Castello, marito e moglie scomparsi: la ricerca finisce in tragedia, trovati morti

E' finita in tragedia la ricerca di due turisti francesi scomparsi nella zona di Bocca Trabaria, al confine tra l'Umbria e le Marche. I due, marito e moglie, sono stati trovati morti, con loro auto che è finita in un dirupo nella zona di San Giustino. I due, secondo una prima ricostruzione, sono morti in un incidente stradale, uscendo di strada lungo un tornante.



L'elicottero Drago ha avvistato l'auto dei coniugi, una Yaris grigia presa a noleggio, intorno alle 16 di giovedì 13 giugno. Sul posto i vigili del fuoco per il recupero delle salme e le forze dell'ordine. Dei due tursiti francesi - una coppia sui 60 anni - si erano perse le tracce il 3 giugno scorso. Da ieri erano in corso le ricerche con l'elicottero dei vigili del fuoco e la polizia.