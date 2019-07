Coppia di turisti morta in un incidente stradale, recuperata la macchina finita fuori strada

Dopo circa un mese dal ritrovamento dei cadaveri e un lungo lavoro preparatorio, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare l'automobile sulla quale viaggiava una coppia di turisti francesi di cui si erano perse le tracce per dieci giorni, esattamente dal 3 giugno. Dieci giorni la tragica scoperta.

Dei due non si era saputo più niente in concomitanza con un'uscita, da Città di Castello, nella zona di Bocca Trabaria, al confine tra l'Umbria e le Marche. Dopo giorni di ricerca la tragica scoperta: l'elicottero dei vigili del fuoco aveva avvistato l'auto presa a noleggio, in fondo a un dirupo nei pressi di San Giustino. Per i due non c'era niente da fare. L'ipotesi è che la vettura sia uscita di strada in corrispondenza di un tornante.