Tragedia in vacanza, umbro muore in spiaggia a San Benedetto del Tronto

Tragedia in vacanza. Un 88enne di Terni è morto a San Benedetto del Tronto nella mattinata di lunedì 12 agosto. Secondo quanto ricostruito dal Corriere Adriatico, l'anziano è stato trovato intorno alle 9.45 riverso in acqua.

L'uomo avrebbe accusato un malore mentre si trovava in acqua e, cadendo, è finito con la testa in mare.

L'umbro è stato soccorso dai bagnanti, che hanno chiamato il 118, e trascinato fuori dall'acqua. Inutili i soccorsi dei medici dell'ambulanza e tutti i tentativi di rianimarlo. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare e i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.