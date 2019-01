Turismo, Federalberghi soddisfatta: a Capodanno e Natale l'Umbria ha fatto il pieno di visitatori

Un Capodanno da tutto esaurito per l’Umbria e un Natale che ha fatto sorridere gli operatori del settore. E’ quanto emerge dall’indagine di Federalberghi Umbria, effettuata su un campione di 50 strutture associate.

Per il 71% del campione l’andamento generale di tutto il periodo è stato migliore del 2017 (stabile per il restante 29%).

Per Natale in particolare, il 47% delle strutture ha fatto registrare un tasso di occupazione medio delle camere dal 50 al 100%, e un altro 19,6% dal 25 al 49%, con un aumento rispetto all’anno precedente che per oltre il 40% del campione è andato da un minimo dell’11% ad un massimo del 100%.

Il Capodanno è stato da “tutto esaurito”: il 96% degli alberghi ha avuto un tasso di occupazione medio tra il 75% e il 100%, e il restante 4% comunque superiore al 50%. Anche per la fine dell’anno significativo l’aumento del tasso di occupazione rispetto al 2017: lo hanno registrato ben il 57% delle strutture, in questo caso in misura variabile.

Anche la permanenza media, rileva l'associazione di categoria, è buona: 3 notti per il 33,3% del campione, 2 notti per 49%, appena il 9,8% solo un notte, il restante 7,9% addirittura superiore alle 4 notti.

Significativo anche il dato sulle prenotazioni dirette, ovvero provenienti tramite telefono, mail e sito proprio: sono state il 50% del totale per il 53% degli intervistati. Quanto alla provenienza, sono arrivati nella quasi esclusivamente italiani, in maggioranze dalle zone limitrofe del Centro Italia (41,2%), poi dal Nord (29,4%) e infine dal Sud (19,6%).

Se Natale e Capodanno sono andati alla grande, rileva Federalberghi, tra gli operatori c’è maggiore cautela, in base alle prenotazioni già ricevute, per quanto riguarda l’Epifania, a causa di un meteo non particolarmente incoraggiante. Il 35,3% si attende comunque un incremento del tasso di occupazione media tra il 25% e il 49% rispetto all’anno passato e l’11,8% tra il 50 e il 74%. Saranno le prenotazioni last minute in questo caso a decidere il risultato finale.

Federalberghi Umbria guarda con fiducia a questo risultato positivo, che fa seguito ad anni molto difficili per le imprese, e che è “frutto delle campagne di promozione e comunicazione messe in campo dalla Regione. A prova della bontà della tesi da sempre sostenuta che bisogna investire sempre più in comunicazione turistica. E questo va fatto con continuità e con risorse adeguate anche in futuro. Il timore è che lo sforzo eccezionale in termini di impiego di risorse compiuto per recuperare i danni di immagine provocati dal terremoto non abbia continuità, con effetti molto dannosi per un comparto che mostra una volta di più di avere un ruolo decisivo per l’economia regionale”.

L'associazione sostiene parallelamente l’impegno delle strutture “per una diffusa riqualificazione e per la scelta consapevole dei punti di forza su cui fondare l’appeal della propria offerta”, anche in questo caso sollecitando in parallelo la Regione “a dare continuità all’impegno di risorse da destinare a questo scopo”.