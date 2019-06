Tuoro, turista olandese scompare: trovato morto all'alba nelle acque del Trasimeno

L'allarme è scattato ieri, 20 giugno, intorno alle 21.30. Di un turista olandese, in vacanza nella cittadina lacustre, non c'erano più tracce. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con personale specializzato del soccorso alpino fluviale e del soccorso acquatico dalla centrale e dal distaccamento di Castiglione del Lago, nel sospetto che l'uomo potesse trovarsi appunto in acqua.

Le ricerche si sono concluse all'alba di oggi, 21 giugno, quando, intorno alle 6, i vigili del fuoco hanno ritrovato l'uomo, orami deceduto. Resta da chiarire se l'uomo sia finito in acqua accidentalmente oppure in modo volontario.