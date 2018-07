Tragedia al Trasimeno: esce di casa e scompare, trovato morto in un pozzo

Tragedia nella mattinata di martedì 31 luglio a Tuoro sul Trasimeno. Un anziano è stato trovato morto sul fondo di un pozzo artesiano abbandonato, profondo circa tre metri e coperto di rovi, in via Annibale Cartaginese. Si tratta di Nika Cin, 77enne di origine albanese.



L'uomo, un 77enne, secondo una primissima ricostruzione dei fatti sarebbe uscito di casa prima dell'alba. La famiglia, allarmata, ha allertato le forze dell'ordine che hanno subito avviato le ricerche, fino alla tragica scoperta. Al momento sono in corso le operazioni di recupero del cadavere. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Tuoro sul Trasimeno che indagano per fare piena luce sulla tragedia.