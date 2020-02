Fermato dai carabinieri per un normale controllo: arrestato spacciatore 22enne

Fermato per un normale controllo: arrestato. I carabinieri di Città della Pieve hanno attestato a Tuoro sul Trasimeno, in flagranza di reato, un cittadino albanese di 22 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane risulta residente in provincia di Bergamo, con regolare permesso di soggiorno, e gravato da numerosi precedenti di polizia.

Il ragazzo è stato fermato mentre era alla guida di un'auto. Sotto al volante, in un calzino, i carabinieri hanno trovato 4 grammi di cocaina, giù suddivisa in dosi. In tasca aveva anche 120 euro, ritenuti provento di spaccio.

Il 22enne, arrestato in flagranza di reato, è stato giudicato con rito direttissimo nella mattinata di mercoledì 12 febbraio. L’arresto è stato convalidato. Al 22enne, a seguito di patteggiamento, è stata inflitta una condanna di 8 mesi di reclusione, con pena sospesa, e 800 euro di multa.