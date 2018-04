Arrestato due volte in dieci giorni, ma ha un curriculum da vero criminale: ladro scovato a Fontivegge

Era stato arrestato appena dieci giorni prima ad Assisi, dopo aver rubato un telefonino cellulare di ultima generazione. Poi, un paio di settimane fa, era entrato ancora in azione, questa volta rubando all’interno di un’abitazione. Ma nella giornata di lunedì i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo a Fontivegge e lo hanno arrestato su applicazione di un’ordinanza di custodia in carcere.

Lungo il curriculum del 35enne, originario della Tunisia: furti, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, evasione e porto di oggetti atti ad offendere. E proprio con il furto che ha fatto qualche settimana fa è che è maturato il provvedimento di custodia in carcere eseguito dalla Squadra Mobile – Sezione “Criminalità Diffusa”, che ha notato il 35enne in Via Campo di Marte e lo ha immediatamente bloccato.

Visto il suo precedente furto ad Assisi e la pericolosità del 35enne, l’autorità giudiziaria ha sostituito la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. con quella della custodia cautelare in carcere. La Squadra Mobile lo ha pertanto tratto in arresto e portato a Capanne.