"Mi sono salvata in tempo dal tumore grazie alle visite gratuite sollecitate dalla Regione: donne, fate come me"

Quando a settembre mi è arrivata la lettera della Usl Umbria, la mia reazione è stata di richiuderla, appoggiarla sopra a un mobile con le altre bollette e materiale pubblicitario che intasa la cassetta della posta. Ero appena tornata dal lavoro. Oggi invece posso dire che quella lettera che avevo accantonato momentaneamente per fare dell’altro, mi ha praticamente salvato la vita. Già perché la prevenzione, care donne e uomini, serve proprio a questo. La lettera dell’Usl Umbria era un invito ad eseguire il test di screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina, con tanto di appuntamento a Piazzale Europa: ora. giorno in cui presentarsi e il documento di cui munirsi. Tutto questo, senza pagare il ticket.

Dai successivi accertamenti gratuiti e previo appuntamento che i sanitari stessi mi hanno fissato, sono arrivata ad eseguire dopo pochi mesi, un piccolo intervento al collo dell’utero che se sottovalutato e senza la tempestiva diagnosi, nel tempo sarebbe diventato un tumore. Già proprio così. Tra sei mesi mi hanno già fissato la visita di controllo, l’intervento – in day hospital al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale del Santa Maria della Misericordia è andato bene, ma data la serietà del problema, ora fortunatamente risolto, verrò ancora “accompagnata” in questo percorso.

Si sente spesso parlare di malasanità, meno di quella buona. Io oggi voglio sottolineare quanto di buono ci sia in una Sanità che prende in carico il paziente ben prima che si ammali. Quando vi arriverà la lettera per eseguire gli screening gratuiti e preventivi, per un attimo accantonate le migliaia di cose quotidiane da fare e pensate a quanto, un semplice appuntamento dal medico, possa cambiare il corso della vostra vita. Io posso solo dire grazie.