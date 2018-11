Il truffatore seriale del "pacco" incastrato grazie a un cittadino: orologi costosissimi spariti nel nulla, arrestato

Era ricercato in tutta Italia ma, grazie alla collaborazione di un cittadino, un truffatore è finito nella rete della polizia. Sarebbero decine le truffe ai danni di collezionisti ed amatori che l’indagato avrebbe messo a segno; tra le vittime anche uno spoletino da cui è partita la denuncia.

Tutto è iniziato ad ottobre quando un collezionista spoletino denuncia agli agenti del Commissariato di essere stato truffato durante una compravendita di prestigiosi orologi. Lo spoletino aveva messo on line un annuncio per mettere in vendita un costoso Cartier Pasha fino a quando non riceve un ‘allettante proposta: uno scambio alla pari con un Rolex modello Submarine, di cui ha fornito foto e garanzia originale rilasciata da una gioielliera.

Decidono dunque di accordarsi per un incontro per far valutare e periziare i due orologi oggetto di scambio da una gioielleria specializzata nello spoletino, a tutela di entrambi dato il valore economico degli oggetti (circa seimila euro). Una volta avuta la garanzia che entrambi gli orologi attenessero alle garanzie espresse dai due collezionisti, è avvenuto lo scambio. Uno scambio “farlocco” dal momento che l’uomo, con una mossa repentina, ha scambiato il prezioso Rolex da migliaia di euro con una replica perfetta, ma del valore di appena 50 euro.

Quando lo spoletino si è accorto dell’odiosa truffa, purtroppo il sedicente collezionista era già sparito. Denunciato l’accaduto alla polizia, sono scattate le indagini e gli accertamenti tecnici della Polizia Scientifica che ha estrapolato fotogrammi, filmati e rilievi di eventuali impronte papillari ed accertamenti sui telefoni cellulari.

Le indagini si sono inoltre concentrare per capire se fossero state commesse truffe con lo stesso modus operandi, arrivando a conclusione che l’uomo che stavano cercando, era un truffatore seriale e furbo, cambiando di volta in volta nome e carta di identità. Mentre le sim – card utilizzate erano intestate a stranieri residenti all’estero.

A quel punto hanno deciso di far scattare la trappola grazie alla preziosa collaborazione di un cittadino di Savona, contattato dallo stesso truffatore che aveva agito a Spoleto. Messo in contatto con la Questura di Savona per organizzare un incontro monitorato, ecco che al momento opportuno il truffatore è stato beccato mentre tentava lo stesso raggiro, con lo stesso orologio Rolex. Per lui, un pluripregiudicato 56 enne riminese con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono quindi scattate le manette.

Scattata anche la perquisizione nella sua abitazione a Rimini, gli agenti hanno trovato e sequestrato decine di orologi di marche prestigiose, molti falsi, nonché oggetti preziosi e tutto il necessario per la composizione del “pacco” per la prossima truffa, ma anche cacciaviti di precisione, strumenti di punzonatura e garanzie contraffatte, oltre a scatole e custodie, perfette repliche di originali marchi prestigiosi.

Condannato per direttissima dal Tribunale della cittadina ligure alla pena di 10 mesi per la truffa commessa a Savona, l’uomo è stato anche sottoposto all’obbligo di dimora ed al divieto di allontanamento dalla sua città di residenza.