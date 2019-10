Anziano versa l'anticipo per comprare una Panda su internet, raggirato: truffatore denunciato

Anziano raggirato. La Panda in vendita su un noto sito internet a prezzo stracciato era una truffa. I Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra hanno denunciato un uomo di 40 anni residente a Rimini, responsabile dell’ennesima truffa online. La vittima è un anziano nocerino, interessato all’acquisto di una Fiat Panda.

L'anziano ha trovato online l'annuncio dell'auto in vendita. Così, dopo un contatto telefonico con il venditore, che lo ha rassicurato sulla bontà della trattiva e la regolarità della documentazione, ha versato la somma di 570 euro, in acconto, su una Postepay. E poi ha atteso. Invano. L'auto non è mai stata consegnata e il venditore era sparito nel nulla.

L'anziano ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno scoperto la reale identità dell’inserzionista.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo, anche in passato, si era reso responsabile di analoghi fatti a danno di vittime residenti sul tutto il territorio nazionale.