Truffa dello specchietto, segnalati due giovani che tentano di spillare soldi a San Sisto

Tornano in azione i truffatori dello specchietto o dell'urto accidentale all'auto.

I cittadini di San Sisto, infatti, segnalano la presenza di due ragazzi in auto che accostano al bordo della strada, in via Mascagni, si fanno superare e poi riprendono la marcia.

All'altezza del semaforo si fermano e si avvicinano all'auto che li precede e affermano di aver subito un danno. Chiedono di spostarsi nel piazzale della chiesa per verificare il danno, che sicuramente è piccola cosa e che si può risolvere con poche decine di euro.

Se l'automobilista non accetta affermano di chiamare i carabinieri.

Ecco, se vi dovesse accadere non scendete dall'auto perché non c'è stato alcun incidente o contatto fortuito, dite di voler compilare la constatazione amichevole e chiamate subito le forze dell'ordine.