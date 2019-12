Investe 45mila euro nel ristorante italiano "fantasma" in Estonia, indagato un perugino

“In Estonia impazziscono per il cibo italiano”. Con queste premesse la proposta di aprire un ristorante a Tallin era allettante e il guadagno assicurato, a fronte di un investimento di appena 45mial euro. Visto che tutto è finito in tribunale davanti al giudice per l’udienza preliminare, però, sorge il sospetto che si trattasse di una truffa.

Un uomo, difeso dall’avvocato Flavio Mennella, è accusato di truffa “perché con artifizi e raggiri consistiti nel proporre a … di collaborare all’apertura e successiva gestione di un ristorante a Tallin (Estonia), nell’ottenere a titolo di anticipo la somma di 45.000 euro dal padre … che, indotto in errore, aveva confidato nella bontà dell’operazione commerciale, si procurava l’ingiusto profitto rappresentato dalla somma accreditata con bonifico” su un conto corrente estone aperto a nome di entrambi i soci, dal quale spostava subito mediante altro bonifico “su un altro conto corrente a lui solo intestato”. La somma, secondo la denuncia della vittima del raggiro, non è mai stata restituita.

L’imputato deve anche rispondere dell’accusa di tentata estorsione perché “al fine di trattenere l’indebito profitto” dei 45mila euro per il ristorante, “mediante minaccia consistita nel riferire che non gli avrebbe restituito la somma versata qualora non avesse firmato, costringeva … a sottoscrivere una scrittura privata con cui lo stesso di riconosceva debitore” dell’imputato “della somma di 48.000 euro in realtà non dovuta”.