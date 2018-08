Nuova truffa via mail, il messaggio da cancellare subito: "Hai un rimborso dall'Agenzia delle Entrate..."

Troppo bello per essere vero. E infatti è una truffa. A lanciare l'allarme è la polizia postale, tramite la pagina Facebook "Commissariato di Ps-Online". E il consiglio è: cancellate quel messaggio di posta. "Attenzione alle email truffa sui rimborsi fiscali. L’Agenzia delle Entrate raccomanda di cestinare le false comunicazioni. Nuovi tentativi di phishing ai danni di alcuni cittadini che hanno ricevuto, via e-mail, false notifiche di rimborsi fiscali a dell’ Agenzia delle Entrate", scrive la polizia. Diversi gli umbri che hanno rischiato di cadere nella trappola.



"Nel messaggio di posta elettronica - spiega la polizia - , che contiene il logo dell’Agenzia, si informa di un presunto tentativo di rimborso non andato a buon fine e si invita ad accedere al proprio portale per elaborare manualmente la procedura. A tale scopo, viene chiesto di aggiornare le informazioni del proprio account accedendo a un link contenuto nel testo della e-mail". E così i truffatori avranno a disposizione i tuoi dati. E le tue password. Cancellare è meglio che correre ai ripari.