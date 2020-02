La moto in vendita è una truffa, si fanno dare 2300 euro e spariscono: coppia denunciata

La moto in vendita? Una truffa. E una coppia di Città di Castello è caduta nella trappola dei truffatori. Duemilatrecento euro versati a più riprese in due postepay, ma il mezzo messo in vendita su un sito specializzato non arriva mai.

Così ai due giovani non è rimasto altro che denunciare tutto ai carabinieri di Trestina.

Le indagini hanno portato i militari a due pregiudicati del Nord Italia, un uomo di 51 anni e una donna di 21. I due, incastrati dalle analisi sulle postepay, i numeri di telefono e le identità per accedere al sito dove la moto era stata messa in vendita, sono stati denunciati alla Procura di Perugia per truffa aggravata in concorso.