Perugia, truffatori a caccia di vittime: ecco il nuovo trucco per spillare soldi

Non esiste ormai limite alla "fantasia" con la quale vengono architettate le più disparate truffe a discapito dei singoli, ignari cittadini che - spesso per paura, a volte in buonafede, cadono nelle insidiose trappole di gente senza scrupoli. Da quelle ai danni di anziani - finti avvocati, sedicenti marescialli o amici di famiglia - fino a quelle perpetrare nei confronti degli automobilisti. Una su tutte: la truffa dello specchietto dove il truffatore, con la scusa di essere stato "vittima" dell'incauto automobilista, finge di aver avuto un danno allo specchietto chiedendo un corrispettivo in denaro, spesso "forfettario", per riparare il danno. Danno, ovviamente, mai realmente accaduto. Una truffa che secondo l'Associazione Difesa Consumatori (Adico) rappresenta la tecnica per spillare denaro più utilizzata sulle strade.

L'ultima truffa, in ordine di tempo, ora sembra essere quella del finto incidente. Come accaduto qualche giorno fa a un ignaro cittadino lungo viale San Sisto a Perugia che, secondo quanto ricostruito, sarebbe rimasto suo malgrado coinvolto in un finto investimento. Il truffatore fa in modo di simulare di essere stato investito dall'auto, per poi cadere a terra. A quel punto, quando il cittadino scende dall'auto per verificare cosa sia successo, ecco spuntare una richiesta di denaro per risolvere così l'incidente e il supposto danno causato dall'impatto con l'auto. Ma quando l'automobilista,insospettito da quell'atteggiamento, ha comunicato la decisione di allertare le forze dell'ordine, il presunto investito si è alzato da terra ed è andato via, facendo perdere le proprie tracce. Il consiglio è sempre quello di allertare carabinieri o polizia qualora si ritenga di essere state vittime di un raggiro.