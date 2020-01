Spariti i soldi per l'aumento del capitale sociale, commercialista nei guai per truffa e falso

Spariscono i soldi per l’aumento del capitale sociale e un commercialista finisce sotto processo per falso.

Secondo l’accusa il professionista, difeso dall’avvocato Patrizia Pugliese, si sarebbe appropriato della somma di 2.500 euro che sarebbero serviti all’aumento del capitale sociale della società per cui teneva i conti.

Il commercialista, per la Procura, avrebbe anche preparato una distinta di versamento falsificata, che attestava un deposito che non sarebbe mai avvenuto. Finendo sotto processo, quindi, per truffa e falso.

I soci dell’azienda si sono costituiti parte civile tramite gli avvocati Aldo De Bellis e Valentina Croci, ma il processo, per fatti avvenuti nel 2012, non è mai di fatto iniziato e la prescrizione è ormai alle porte (febbraio 2020).