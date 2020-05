Paga, ma l'attrezzatura sportiva non arriva mai: truffatore individuato e denunciato

Paga, con un bonifico di 235 euro, ma l'attrezzatura sportiva da alpinismo, trovata in vendita su internet, non arriva mai. Passa il tempo, ma il pacco non arriva. E nel gruppo sui social dove aveva trovato l'annuncio scopre altre vittime del truffatore. Così va a denunciare il raggiro via web al commissariato di Assisi. Gli agenti, raccolta la denuncia del 34enne, cominciano a indagare.

Gli accertamenti hanno fatto scoprire ai poliziotti che l’utenza telefonica del venditore è intestata a un cittadino italiano, 36enne, residente in Abruzzo con precedenti specifici. L'uomo è stato localizzato, identificato e denunciato per truffa. Secondo la ricostruzione della polizia ha già colpito tre volte, sempre con la truffa dell'attrezzatura sportiva.