Truffe con il bancomat, ricercato negli USA arrestato a Perugia: i giudici lo rimettono in libertà

La Cassazione ha rimesso in libertà il 27enne arrestato per una gigantesca truffa con le carte di credito e i bancomat negli Stati Uniti, dove rischia 40 anni di carcere se dovesse essere estradato.

Il ricorso per Cassazione è stato presentato dai difensori del giovane, l’avvocato Luca Pietrocola e il dottor Stefano Tiberini, dopo che era stata respinta la richiesta di revoca della misura cautelare alla Corte d’appello. Secondo i giudici se fosse stato rimesso in libertà avrebbe potuto fuggire dai domiciliari e far perdere le sue tracce.

Per i giudici romani, invece, tale pericolo non sussiste in quanto tutta la vita dell’arrestato è a Perugia, tra lavoro e famiglia. Non saprebbe neanche dove fuggire, con il rischio di venire estradato negli Stati Uniti.

Il rumeno è accusato di aver manomesso le carte di credito e i bancomat di ignari correntisti e di aver prelevato i contanti delle vittime. Il 27enne è stato arrestati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Perugia, in particolare dal Gruppo investigazione criminalità organizzata in collaborazione con l’Interpol e il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno.

Secondo l’accusa sarebbe stato lui ad acquistare le apparecchiature necessarie per la truffa, chiamata skimming, e a spedirle negli Stati Uniti, per procedere, successivamente, all’installazione presso gli sportelli bancomat. Dopo aver sottratto il denaro degli utenti, gli apparecchi venivano rimossi.

Adesso la U.S. District Court - Southern District of New York lo vuole negli Stati Uniti per processarlo per truffa telematica, truffa bancaria e furto d’identità: pena massima 40 anni di reclusione.

La giustizia italiana, una volta ricevuta l’intera documentazione, dovrà decidere l’estradizione e la consegna del 27enne.

