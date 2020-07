"Lei è in debito con la banca, sono venuto a riscuotere", ma l'anziano è più furbo e non cade nella truffa

"Lei è indebito con la banca, deve pagare subito. Sono qui per ritirare la somma". L'anziano è attento, però, e non si fa fregare perché di quella banca non è mai stato cliente.

Il truffatore ha bussato alla porta dell'anziano subito dopo pranzo, mentre questi stava riposando, con fare sbrigativo e chiamando per nome l'anziano si è qualificato come un dipendente di una nota banca italiana e paventando l'esistenza di un debito da saldare all'istante.

La vittima, però, ha fatto mente locale e ha subito contestato tutto, non essendo mai stato cliente della banca in questione. E così dopo aver cacciato il truffatore ha chiamato la polizia.

Gli agenti hanno raccolto la denuncia dell'anziano, ma si sono fermati con lui fin quando non si è calmato e gli hanno fornito indicazioni sui comportamenti da tenere in casi come questo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Terminato il sopralluogo e raccolta la descrizione del truffatore gli agenti si sono messi alla ricerca dell’uomo che, almeno per il momento, ha fatto perdere le proprie tracce.