"Devo consegnare un computer per suo figlio", ma è un pacco: donna raggirata e truffata

Sempre più anziani vittime di truffatori senza scrupoli, che ogni volta pare architettino magheggi sempre più "sofisticati" per raggirarli e spennarli. E l'ultimo episodio, in ordine di tempo, è quello accaduto a Umbertide. Qui una donna di circa 70 anni, è stata avvicinata da un giovane a bordo di un'auto, spiegando di dover consegnare un pc a suo figlio, millattando pure un'amicizia con lo stesso. L'anziana a quel punto, ammettendo di non aver con sè la cifra richiesta (ben 250 euro) ha accettato il passaggio a casa da quel fantomatico amico del figlio, che è arrivato addirittura a inscenare una finta chiamata con lui. A quel punto l'anziana ha consegnato la somma richiesta dietro consegna dello scatolone, mentre "l'amico" si è dileguato in fretta e furia.. L'amara vicenda è stata riportata da Atvreport. La donna però, non appena ha aperto lo scatolone, ha scoperto il pacco. Non c'era nessun pc: ma solo una parte di esso. Capito così di essere stata truffata, ha avvertito i familiari e ha presentato denuncia alle forze dell'ordine.