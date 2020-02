"Suo figlio ha avuto un incidente e rischia il carcere": ruba ad un'anziana quasi mille euro: condannato truffatore

E' uno dei reati più odiosi commesso ai danni di persone indifese. Le truffe agli anziani spaziano dai finti tecnici e addetti di società di energia fino agli incidenti (del tutto inventati) di qualche familiare della vittima designata. L'ennesimo caso di truffe è approdato davanti al gup Lidia Brutti dove un 37enne, arrestato nel novembre del 2018, ha patteggiato, come riporta La Nazione, una condanna a un anno e sei mesi di reclusione.

Secondo gli inquirenti, l'uomo si sarebbe approfittato di un'anziana perugina di 90 anni: palesandosi come ufficiale giudiziario, sarebbe riuscito a sottrarle una cifra di circa 950 euro. La tecnica usata è ancora quella del finto incidente provocato dal figlio della vittima. Ed è qui che entra il gioco il raggiro: il familiare è nei guai, è stato trattenuto in caserma, e per farlo uscire occorre pagare. Il sedicente ufficiale giudiziario, o finto avvocato (la figura cambia di truffa in truffa) suonerà a casa della vittima per il ritiro del denaro. Il 37enne finito davanti al giudice era finito agli arresti domiciliari dopo una indagine dei carabinieri di Siena.