Truffa a Perugia, si fingono addetti di Umbra Acque per entrare in casa: l'allarme

Truffatori in azione a Perugia. A lanciare l'allarme è Umbra Acque che ha raccolto la segnalazione di un cittadino di San Marco. Gli sciacalli si fingono proprio addetti di Umbra Acque e cercano di entrare in casa con la scusa di un controllo della qualità dell'acqua per un finto caso di inquinamento alla rete idrica.

Umbra Acque sottolinea "che non vi sono situazioni di inquinamento in atto; che i dipendenti della società indossano divise aziendale e sono tenuti ad esibire il tesserino personale di riconoscimento; inoltre, che nessun dipendente è abilitato, a qualsiasi titolo, a chiedere agli utenti di effettuare eventuali controlli negli impianti di proprietà privata, entrando nelle abitazioni".

E ancora: "Nel caso si verificassero episodi del genere, si invita a denunciare tempestivamente la cosa alle autorità competenti, come ci risulta già fatto dal malcapitato utente, e darne segnalazione anche ai nostri centralini".