Tragedia a Perugia, 35enne trovato cadavere in casa: indaga la polizia

Tragedia nella tarda serata di martedì 24 aprile a Perugia. Un perugino di circa 35 anni è stato trovato morto in una casa di via del Macello. Sul posto l’ambulanza del 118 e la polizia, ma tutti i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso del giovane, che viveva nell'appartamento insieme alla madre. La pista seguita al momento è quella dell'overdose. Disposta l'autopsia.