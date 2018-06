Trova 35mila euro in contanti per strada a Perugia, restituisce tutto ai carabinieri

Trentacinquemila euro in contanti, suddivisi in banconote. Un tesoretto celato all'interno di una busta trovata da una signora perugina lungo una via di Ponte Felcino, vicino a una banca. Dopo l'iniziale stupore e sorpresa per quella scoperta tanto inusuale, la pensionata non ci ha pensato due volte ed è entrata nel più vicino Istituto di Credito per restituire il malloppo.

E' accaduto ieri pomeriggio, nel popoloso quartiere periferico di Perugia. Una volta entrata in banca, la pensionata si è rivolta immediatamente al Direttore, spiegando di aver trovato per strada il mucchio di soldi con l'intento di restituirli. A quel punto il responsabile dell'Istituto di Credito ha avvisato i carabinieri della compagnia di Perugia, guidati dal capitano Pierluigi Satriano che hanno posto sotto sequestro i contanti in attesa di accertamenti. Un plauso per questa pensionata perugina che si è resa protagonista di un gesto di grande onestà e senso civico.