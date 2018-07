Il grande gesto di onestà: studente trova portafogli zeppo di soldi e lo consegna ai poliziotti

Un gesto di onestà che vale la pena raccontare perchè lui, un giovane studente umbro, quando ha trovato quel portafogli per strada colmo di soldi, non ci ha pensato due volte a consegnarlo ai poliziotti. E' accaduto ieri pomeriggio nei pressi dell'ospedale Santa Maria della Misercordia.

Il portafogli, con all'interno documenti, carta di credito e 600 euro in contanti è stato così consegnato agli agenti del Posto fisso di Polizia del nosocomio perugino per poter risalire al proprietario che lo aveva smarrito. Gli agenti. tramite i documenti di identità, hanno rintracciato l'uomo a cui questa mattina è stato restituito il tutto. Il proprietario non ha potuto far altro che ringraziare e lodare quel gesto di senso civico e onestà.