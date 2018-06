Trova l'auto sfregiata a colpi di chiave, politico affronta e blocca il vandalo

Ha fronteggiato e bloccato il vandalo che gli aveva appena sfregiato l'auto con una chiave. E ha permesso ai carabinieri di denunciarlo. A raccontarlo, direttamente su Facebook, il consigliere comunale di Città di Castello Andrea Lignani Marchesani. "Una notte triste e movimentata", scrive il capogruppo di Fratelli d'Italia.

E il racconto prosegue: "Nottata triste e movimentata - ha scritto sul suo profilo Facebook - ... un gentiluomo mi riga in profondità con le chiavi la portiera della macchina... peccato che lo colgo in flagrante..... urlo e lo blocco, chiamo i carabinieri..... nel frattempo passata l’adrenalina mi rendo conto che e’ molto più grosso di me e che sostanzialmente e’ un poveraccio ... invece di scappare si mette quasi a piangere.... speravo che i carabinieri gli facessero una lavata di capo e che finisse li...... invece aveva fatto un disastro anche con altre macchine.... querela d’ufficio e portato in caserma.... ho fatto il mio dovere anche perché ho tutelato altri proprietari... ma rimango con un senso di profonda tristezza.....e non per il danno subito.....".