Troppe spezie nella zuppa, scoppia lite a coltellate tra gli ospiti del centro di accoglienza

Uno straniero ospite di un centro di accoglienza di Umbertide è finito sotto processo per lesioni, dopo che aveva accoltellato un altro ospite della stessa struttura al culmine di una lite per la preparazione della cena.

I Carabinieri erano intervenuti, una sera di giugno del 2015, perché era stata segnalata una rissa in piazza ad Umbertide. Una volta giunti sul posto i militari trovavano un uomo a terra, tutto insanguinato, che lamentava un'aggressione avvenuto poco prima nel centro di accoglienza. A dire dell'uomo ad aggredirlo era stato un altro ospite per futili motivi legati alla preparazione del pasto.

All'interno della struttura i Carabinieri trovavano il presunto aggressore e, in cucina, anche il coltello utilizzato per ferire. L'uomo era in evidente stato di ubriachezza e non sapeva fornire, complice anche l'ignoranza della lingua italiana, il suo gesto. Gli altri ospiti della struttura confermavano il racconto della vittima.

L'uomo è difeso dall'avvocato Maria Chiara De Pascalis. Oggi hanno testimoniato, nel corso della prima udienza del processo, i militari intervenuti sul luogo.